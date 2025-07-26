بالفيديو.. الدخان يغطي سماء ميسان

وقال مراسل ، ان "الكميات الكبيرة للدخان التي غطت سماء ، فان مصدرها ناتج عن حرق القصب في من قبل الشركات النفطية".واضاف ان "ذلك أدى الى امتعاض الأهالي كون ذلك يسبب الامراض ويفاقم صحة المصابين بامراض الربو".