بالصور.. تسليم رفات 20 شهيدًا من ضحايا مجزرة سجن بادوش بعد إتمام المطابقة الوراثية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تنفيذًا لتوجيهات ، وبإشراف مباشر من الطب العدلي ، أعلنت دائرة الطب العدلي، اليوم السبت عن تسليم رفات (20) شهيدًا من ضحايا مجزرة سجن إلى ذويهم، وذلك بعد استكمال إجراءات الفحص والمطابقة الوراثية".وأضافت ان "هذا الإعلان جاء ضمن الدفعة الرابعة من الرفات التي تم التعرف عليها، ليصل بذلك عدد الشهداء الذين تمّت مطابقة رفاتهم وتسليمها رسميًا إلى (171) شهيدًا".وشددت "على استمرار العمل الفني والإنساني في هذا الملف، حيث يجري التحضير لإعلان دفعات جديدة قريبًا، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إغلاق ملف مجزرة سجن بادوش بالكامل، وضمان حقوق ذوي الضحايا وإنصافهم".وبينت انه "جرى تسليم رفات الشهداء بتسهيلات خاصة، تضمنت إيصال الجثامين إلى محافظات سكن ذويهم، وهي: ، الأشرف، ، ، ، ، ".