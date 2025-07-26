بالفيديو.. إزالة سوق عريبة في بغداد

وذكر ناشطون ان "البلدية نفذت منذ فترة حملة لرفع التجاوزات، حيث وصلت هذه الحملة الى سوق في ببغداد وتم إزالة جميع البسطات والمحال المتجاوزة".واثار هذا الاجراء غضب أصحاب المحال، متسائلين عن المكان الذين ممكن ان يسترزقون منه من دون ابتزاز او تهديدات من البلدية.