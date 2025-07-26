حريق يلتهم 3 مولدات كهربائية وعجلتين مدنية ومنزل ببغداد.. مازال يتسع

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً اندلع بمولدة كهربائية بالقرب من الصرافية من جهة "، لافتاً الى ان "الحريق اتسع ليشمل منزل محيط بموقع المولدة و3 مولدات كهربائية وعجلتين مدنيتين".وأضاف، أنه "لم يتم تسجيل أي صابات بشرية والخسائر مادية فقط"، موضحاُ أنه "تم السيطرة على حريق المنزل، ومازالت الفرق تكافح اتساع الرقعة".