إيران ترسل طائرة إطفاء إلى العراق لإخماد حرائق هور العظيم

ونقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية عن محافظ هويزة في محافظة قولها إن"عمليتين لرش المياه وإخماد الحرائق نفذت بواسطة طائرة خاصة في الجزء العراقي من ، ولا تزال الطائرة تشارك في عمليات رش المياه وإخماد الحرائق"، مبيناً أن "هذه العملية ستستمر حتى إخماد الحريق تمامًا".وأضاف "يجري حاليًا إرسال طائرة خاصة لأول مرة في الجزء العراقي من ، وهذا الإنجاز يُظهر التنسيق الفعال بين الجهات المعنية"، مؤكداً "ستستمر عمليات إخماد الحرائق في الأراضي الرطبة حتى وقوع حادث آخر في البلاد وعدم إرسال الطائرة في مهمة أخرى".وأعرب محافظ هويزة الإيرانية عن قلقه "إزاء تزايد الحرائق والاحتراق التلقائي في الأراضي الرطبة، اثر الجفاف"، لافتاً إلى أن "الزيادة الكبيرة في الدخان في الأيام القليلة الماضية تسببت في تلوث الهواء في المدن الغربية من المحافظة".وأشارت الوكالة الإيرانية إلى "الحريق والاحتراق التلقائي في الأراضي الرطبة في هور العظيم بدأ في آذار من العام الماضي ولا يزال مستمرًا حتى يومنا هذا".