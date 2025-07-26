ميسان تقرر تعطيل الدوام يوم غد

قررت ، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد بسبب درجات الحرارة.

وقالت المحافظة في بيان، " توجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد الموافق 27 تموز 2025، في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة".

وعزت ذلك الى "لارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتجاوزها المستويات الطبيعية".