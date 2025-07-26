ثلاث محافظات تقرر تقليص الدوام الرسمي

وقالت في بيان، "وجّه بتقليص الدوام الرسمي في دوائر المحافظة كافة ويكون الدوام لغاية الساعة 12 ظهراً طيلة أيام الأسبوع القادم"، موضحة " يأتي القرار نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتأثيره على الصحة العامة".

الى ذلك، قالت في بيان، "استنادًا إلى توجيهات محافظ صلاح الدين، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت (50) مئوية، يُوجّه بتقليص الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة داخل المحافظة ليوم غدٍ الأحد الموافق 2025/7/27 ساعة واحدة فقط".

وأضاف البيان "على أن تُراعى طبيعة العمل في الدوائر الخدمية والصحية والأمنية".

بدورها، وجه في بيان، بـ"تقليص الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة للايام (الاحد والاثنين والثلاثاء) ينتهي الدوام في تمام الساعة 12 ظهرًا".