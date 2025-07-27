الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان وهذا موعد انتهاء "جمرة القيظ" الحالية

وقال المتحدث باسم الهيئة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، أنه "من المتوقع ان تصل درجات الحرارة اليوم الاحد الى 52 درجة مئوية، ولا صحة لوصولها الى 65 درجة مئوية".وأضاف، أن "درجات الحرارة ستعاود الانخفاض بدءا من يوم الثلاثاء المقبل".