التعليم تعلن ضوابط نقل الطلبة الوافدين إلى تخصصات المجموعة الطبية

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور ، بأن وزارته تراعي ظروف الطلبة الدارسين خارج البلاد، بعد أن وضعت ضوابط الانتقال من جامعات وكليات خارج البلاد ضمن تخصصات المجموعة الطبية المتضمنة كليات: الطب العام وطب الأسنان والصيدلة، إلى جامعات البلاد الحكومية والأهلية.وبين أن وزارته أصدرت إعماما خلال العام الماضي، نص على أن يكون الحد الأدنى لمعدل الطالب الوافد من خارج البلاد لإكمال دراسته في الكليات الحكومية والأهلية لكليات الطب، هو 95 بالمئة في الدراسة الإعدادية، بينما حدد لكليات طب الأسنان والصيدلة، بـ85 بالمئة، شرط أن يكون ناجحا بالمواد الأساسية وغير الأساسية في المرحلة الثالثة، وغير محمل لأي مادة دراسية في المرحلتين الأولى والثانية اللتين قضاهما خارج البلاد، منبها إلى أن وزارته أبقت على قرار إلغاء الامتيازات للفئات كافة من دون استثناء.العبودي بين أن ضوابط الطلبة الذين باشروا بالدراسة قبل العام الدراسي (2024 – 2025)، أي قبل العام الدراسي الماضي، تضمنت إلغاء جميع الإضافات لدرجات التنافس، ويكون التنافس وفقا للحدود الدنيا لقناة التعليم الحكومي الخاص على مستوى كل جامعة، وبفارق ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول ضمن القناة المذكورة، إلى جانب اشتراط النجاح في المرحلة الدراسية الأولى لتؤهل الطالب للتقديم على الجامعات داخل البلاد.وأشار إلى أنه تم اعتماد نسب المقاعد لنقل الطلبة الوافدين، لتكون خمسا بالمئة للجامعات الحكومية، و15 بالمئة للأهلية، مشددا على أن وزارته غير ملزمة بنقل دراسة الطالب من خارج البلاد إلى الجامعات العراقية، منوها بأنه يتم اعتماد نسب مقاعد تنافس الطلبة الوافدين للنقل وفقا لقناة التعليم الجامعي الخاص، ما يعرف بـ(الموازي)، بنسبة خمس بالمئة من أعداد المتقدمين، و15 بالمئة للنقل إلى الجامعات الأهلية ضمن تخصصات المجموعة الطبية.