الدخان يخيم على ميسان.. ومدى الرؤية يتضاءل

وذكر عدد من ابناء ان "هذا الدخان الكثيف يؤثر على صحة ابناء المحافظة ويقلل من مدى الرؤية".وطالبوا الجهات المعنية بـ"ايقاف حرق القصب في من قبل الشركات النفطية".