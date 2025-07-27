العشرات من حملة الشهادات العليا يتظاهرون في بغداد لرفض الازدواج الوظيفي (صور)

وقال مراسل إن "العشرات خرجوا للتظاهر أمام من أجل إنصاف شريحة حملة الشهادات العليا وتحقيق العدالة المشروعة، مشيرين إلى أن "شمول العقود بتعيينات المجلس الحالية سيزيد من أعداد المتقدمين الذين لا يمتلكون تعييناً".وتابع أن "أبرز المطالب هي تطبيق ازدواج الوظيفة الذي يتسبب في ضياع الفرص على آلاف المستحقين، فضلاً عن رفض الاستثناءات والمحسوبيات التي تخرق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".وأضاف أن "المتظاهرين طالبوا بشمول الجميع بالتقاطع الوظيفي دون تمييز أو تلاعب"، مشيرا إلى "ضرورة زيادة الدرجات الوظيفية بما يضمن استيعاب جميع الأوائل وحملة الشهادات العليا".وخرج العشرات من المتظاهرين بعد أنباء شمول العقود بالدرجات الوظيفية التي طرحها مجلس الخدمة الاتحادي، عادين القرار سببا في زيادة أعداد المتقدمين وحرمان العديد من ، فضلا عن أن العقود لديهم فرصة التثبيت على الملاك باعتبارهم عقودا وظيفية رسمية على حد قولهم.