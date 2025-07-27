حملة كبرى في الشورجة واغلاق 700 مشروع

وقال مدير عام الدفاع المدني في / اللواء ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن " تمكنت وضمن رقم 4 لسنة 2014 ووفقاً للمادة العقابية 20و21 من إحالة بـ(جلسة الفصل) 1300 مشروع للمخالفة".وأشار الى أن "أوامر الغلق تختلف عن جلسة الفصل، حيث يكون الغلق بأمر من المحافظ وفق المادة 10 ثانيا ب، حيث يتم الغلق خلال 15 يوماً حتى تأمين متطلبات الحماية"، موضحا، أنه "تم إغلاق بحدود 700 مشروع في والأسواق وبعض المحال المخالفة لشروط السلامة بعد أخذ موافقة المحافظ".وأوضح، أن "الدفاع المدني تحيل المشاريع الى (جلسة الفصل) برئاسة مدير عام الدفاع المدني، ويتم تغريم المخالفين بحدود من 250 ألف دينار الى مليون لحين التنفيذ"، لافتا الى أن "الغلق من صلاحيات المحافظ فقط".