اليوم.. مجلس بغداد يعقد جلسة استثنائية لانتخاب محافظ العاصمة

وبحسب المجلس، فإن الجلسة ستعقد في الساعة التاسعة من مساء اليوم. لكن مصادر سياسية تستبعد عقدها نتيجة الخلافات بين الاعضاء مما يعصب من عملية اكتمال النصاب القانوني.وصادق رئيس الجمهورية ، يوم أمس السبت، على إحالة الى التقاعد.وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يُحال فيها العلوي الى التقاعد بعد أن سبق للمجلس أن صوت على إقالته في 3 تموز/ يوليو الجاري، وانتخب حينها محافظاً جديداً.