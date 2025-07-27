أول تعليق للحشد الشعبي بعد حادثة جنوبي بغداد

وقالت الهيئة في بيان، "في إطار الحفاظ على الانضباط العالي والالتزام الصارم بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة، تؤكد أنها لن تتساهل مطلقاً مع أي فرد يتجاوز الأوامر أو يخالف السياقات الأمنية المتبعة".وأضافت أن " ، وُجد ليكون درعاً للوطن وامتداداً للمؤسسات الأمنية الرسمية، ويعمل تحت مظلة الدولة وقيادتها "، مشيرة الى أن "أي تصرف فردي أو جماعي يخرج عن هذا الإطار يعد خرقاً للقانون".