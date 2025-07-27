"العزم" يطالب بمحاسبة المتورطين بحادثة جنوبي بغداد

وجاء في بيان للتحالف، "يُعرب تحالف العزم عن أسفه العميق للأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة اليوم، والمواجهات المسلحة التي أودت بحياة عدد من الأبرياء وأصابت آخرين، بما يشكل انتهاكاً صارخاً لهيبة الدولة ويقوّض استقرارها أمام مواطنيها والعالم".

وأضاف أن "هذه الأفعال الخارجة عن القانون تمثل تهديداً خطيراً للسلم ، ورسالة سلبية للمجتمع الدولي، تضع في صورة بلد غير مستقر، في وقت نحن أحوج فيه لتعزيز الأمن وجذب الاستثمارات وإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها".



وأكد تحالف العزم أن "استمرار ظاهرة السلاح المنفلت، وتوظيفه في صراعات النفوذ والاستحواذ على الأرض، يقوّض كل الجهود الوطنية لبناء دولة قادرة على حماية مواطنيها وتحقيق العدالة"، مطالبا "الجميع بتحمل مسؤولياتهم لدعم الحكومة بإجراءات عاجلة وحاسمة لفرض سلطة القانون، ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال دون استثناء، حفاظاً على أمن العاصمة وحقوق أبنائها، وضمان أن تكون بغداد مدينة آمنة لكل العراقيين، بعيدة عن منطق القوة والسلاح غير الشرعي".



ووقع اشتباك عند دائرة تابعة للزراعة في جانب من العاصمة، بين مجموعتين مختلفتين على خلفية خلاف على تسلُّم منصب إداري.