صلاح الدين تعلن عودة 500 عائلة من "مخيم الهول"

أعلنت في ، الأحد، عن عودة 500 عائلة من "مخيم الهول" في .

وقال مدير الدائرة خالد محجوب في حديث لـ ، "أكثر من 500 عائلة عادت من (مخيم الهول) الى أقضية منها ناحية يثرب وقضاء الشرقاط وبيجي وتكريت وسامراء". وأضاف "هنالك برامج لإعادة تأهيل تلك العوائل لإعادة اندماجها في المجتمع".