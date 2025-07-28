الزراعة تسمح بتحويل جنس 9 مناطق زراعية إلى سكنية في بغداد

وقال مدير عام ، الشمري، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إنَّ "هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لقرار (23107 لسنة 2023)، الذي ينصّ على تحويل الأراضي الزراعيَّة المملوكة للدولة إلى سكنيَّة، ويشمل تسع مناطق رئيسةٍ في ".وأوضح الشمري أنَّ المناطق المشمولة هي: البوعيثة، ، الدورة، البلديات، الصابيات، التاجيات، إضافةً إلى حيِّ الكوفة، وسريع المطار، وأخرى قريبةٍ من المدائن".وأشار إلى أن "التحويل سيكون ضمن ضوابط تمليك المواطنين الذين يُقيمون في تلك التجمّعات السكنيَّة.".