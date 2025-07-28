أضرار الطائرة المسيرة التي سقطت اليوم في أربيل (صور)

– محليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي وثقت الأضرار المادية الناجمة عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة في ناحية رزكاري التابعة لمحافظة .



وبحسب الصور، تبين أن الأضرار التي خلفها اصطدام طائرة مسيّرة تسببت في حدوث تصدع وانهيار جزئي بجدار كافتيريا في ناحية رزكاري بأربيل إثر سقوطها دون ان تنفجر. أدناه مجموعة من الصور:

