بالفيديو.. حريق داخل طوارئ مستشفى الديوانية التعليمي

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "حريقاً نشب في صالة الإنعاش داخل طوارئ التعليمي".وأظهرت مشاهد مصورة انتشار الدخان داخل أروقة المستشفى وسط محاولات فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة على الموقف.