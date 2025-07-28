جفاف هور الحمار.. الشباك تصطاد الهواء والزوارق ترسو في الصحراء

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كشف الناشط البيئي رعد حبيب الأسد، اليوم الاثنين، عن مشاهد مؤلمة لمستوى الجفاف الذي وصل اليه حور الغربي في .





ونشر الاسدي مشاهد قاسية لمستوى الجفاف خلال جولته في الهور ما تسبب بهجرة عدد كبير من مربي .