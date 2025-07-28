الدفاع المدني يوضح: "تماس كهربائي بسيط" سبب حريق مستشفى الديوانية.. لا إصابات

ونفت المديرية صحة الخبر بصيغته المتداولة، مؤكدة أن الحادث كان " بسيطاً وتمت السيطرة عليه فوراً".وذكر بيان صادر عن المديرية أن الحادث نجم عن "تماس كهربائي بسيط في الإنعاش". وقد تمت السيطرة على هذا التماس في "اللحظات الأولى من قبل فرق الحماية الذاتية التابعة للمستشفى"، وهو ما حال دون تفاقم الوضع.وأكدت أنه "لم يتم تسجيل أية إصابات بشرية" جراء الحادث، كما أنه "لم يؤثر على عمل المستشفى في تقديم خدماته للمواطنين".ودعت المديرية في بيانها إلى "توخي الدقة والحذر في نشر الأخبار ومعرفتها من المصادر الرسمية"، مشددة على أهمية الحصول على المعلومات من قنواتها الموثوقة لتجنب تضليل الرأي العام.