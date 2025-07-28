مجلس بغداد يحدد تسعيرة المولدات الأهلية لشهر آب

وذكرت والغاز في المجلس، في بيان ورد لـ ، أنها قررت أن "يكون سعر الأمبير للمولدات ضمن التشغيل الذهبي لشهر آب 2025، 12 ألف دينار للأمير الواحد للمولدات التي تستلم حصة وقودية، و15 ألف دينار للمولدات التي لا تستلم حصة وقودية".وأوصت اللجنة مدراء الأقضية والنواحي في العاصمة بمتابعة الوضع الميداني والسعي لتخفيض التسعيرة بما يتناسب مع ساعات التشغيل الفعلية خصوصاً في الوحدات التي تشهد تحسناً في ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية".وتوعدت بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حال عدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة، وتشمل فرض غرامة مالية وقطع الحصة الوقودية عنهم".