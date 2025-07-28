بالفيديو.. لحظة انتشال جثة غريق في صلاح الدين

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تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انتشال جثة غريق في

ووفقا للناشطين فأن فرق الغواصين ومواطنين تمكنوا من انتشال جثة شاب غريب يبلغ من العمر 20 عاما من أهالي ناحية يثرب جنوب