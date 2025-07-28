مع بلوغ الحرارة لمستويات قياسية.. نصائح هامة للعراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "درجات الحرارة العظمى التي تم تسجيلها ظهر اليوم، تشير إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة والجافة على معظم مناطق البلاد، حيث سُجلت اليوم درجات حرارة قياسية تلامس 52°م في ، مع أجواء لاهبة في مدن وسط وجنوب البلاد بدرجات حرارة بين 50°م– 51°م".وأضافت "بينما سجلت مدن الشمال معدلات أقل نسبيا بين 45°م-49°م"، مشيرة الى انه "لوحظ انخفاض الرطوبة من 5-8% في بعض المدن، ما يعزز الشعور بالجفاف ويضاعف خطورة الإجهاد الحراري".ووجهت الهيئة توصيات منها:عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس.عدم العمل تحت اشعة الشمس خلال ارتفاع درجات الحرارة مما يسبب الاغماء والاعياء.ضرورة تناول كميات من الماء لتعويض فقدان الجسم للسوائل.