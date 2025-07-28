في أربيل.. اعتقال متهمة تقوم بسرقة كبار السن

أعلنت مديرية أسايش ، الاثنين، عن اعتقال متهمة تقوم بسرقة كبار السن بعد مراقبة ضحاياها.

وقالت المديرية في بيان، "بناءً على تحقيقات ومتابعات ميدانية نفذتها فرقنا المختصة بخصوص عدد من حالات السرقة، وبأمر من قاضي تحقيق جهاز أمن ، تم اعتقال المتهمة (و. ح. ع)، وهي من خارج إقليم كوردستان، ويُشتبه بتورطها في سلسلة من جرائم السرقة، استهدفت بشكل خاص كبار السن".

وأضاف البيان أن "المتهمة كانت تراقب ضحاياها عن قرب وتنفذ عمليات السرقة في اللحظة المناسبة"، موضحا أن "من بين الجرائم المسجلة بحقها، سرقة مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي من سائق سيارة أجرة، حيث تم ضبط المبلغ المسروق بحوزتها أثناء تنفيذ عملية الاعتقال".



وتابع "العثور بحوزتها على عدد من القطع الذهبية وهاتف محمول، يُعتقد أنها ناتجة عن عمليات سرقة أخرى".