الداخلية تعزّز خدمة الاستجابة على الطوارئ عبر منصة SmartOne من Hytera

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ان "شركة Hytera Communications، المزود العالمي لحلول الاتصالات المهنية، نجحت في نشر منصة SmartOne الموحدة لدعم العراقية في تحديث خدمات استجابة الطوارئ بالعاصمة ".وأضافت ان "هذا المشروع يعد الأول من نوعه في ، ويشكل الخطوة الرئيسية في إنشاء مركز اتصال طوارئ 911 الموحد بدلاً من 26 رقماً في السابق".وتُدمج منصة SmartOne تقنيات اتصالات متعددة ضمن بيئة عمل موحدة، بدءاً من أنظمة الراديو DMR وTETRA ووصولاً إلى البث الميدانية.ويشتمل مركز الاتصال الجديد على أكثر من 300 مقعد لمشغّلي المكالمات، ويعمل بنظام الإيفاد بمساعدة الحاسوب (CAD) الذي يدعم تلقّي المكالمات، وإنشاء ملفات الحالات، والإيفاد المتعدد للجهات المختصة.كما توفر المنصة أدوات العرض القيادي والخرائط المعتمدة على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، إلى جانب إدارة الجدولة والدوريات وتحليلات الحوادث وتطبيقات الشرطة المحمولة لتحسين تنسيق العمل على الأرض.وقال في وقت سابق ان "هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية والأمن المجتمعي، وتعزيز خدمات الطوارئ لفرض القانون والاستجابة للحالات الإنسانية."بنية المنصة قائمة على الخدمات المصغّرة (microservices) والتي تمنحها مرونة وقابلية توسّع عالية، بينما تتيح قاعدة البيانات لوزارة الداخلية مراقبة الأداء، وتحليل الحوادث، وإطلاق التنبيهات الاستباقية، وذلك يدعم اتخاذ قرارات مدروسة وتطوير استراتيجيات استجابة تتلاءم مع المتغيرات الميدانية.ومنذ اليوم الأول للتشغيل، أظهرت المنصة قدرة استثنائية على التعامل مع نحو 100,000 مكالمة طوارئ، وهو إنجاز يؤكد جاهزية الحلول التقنية المتكاملة لتلبية احتياجات المواطنين على وجه السرعة. وقد تُرشح هذا المشروع ضمن القائمة النهائية لجوائز الاتصالات الحرجة الدولية لعام 2025 في فئة "أفضل استخدام للاتصالات الحرجة في السلامة العامة"، اعترافاً بالأثر التحويلي للمبادرة على قطاع خدمات الطوارئ في العراق.نبذة عن Hyteraوتعد شركة Hytera Communications رمزها في بورصة شنتشن: SZSE: 002583) من أكبر الشركات الرائدة عالمياً في حلول اتصالات الصوت والفيديو والبيانات للمؤسسات والحالات الحرجة.وتلتزم Hytera بتقديم تكنولوجيا موثوقة وآمنة تمكّن العملاء من رفع كفاءة عملياتهم واستجابتها للطوارئ.