اغلاق سوق في البصرة لمخالفته شروط السلامة

وقالت المديرية في بيان، "بإسناد قائد شرطة اللواء لطيف السعد وبإشراف ميداني مباشر من قبل العميد مدير دفاع مدني البصرة تم تشكيل لجان مشتركة من القوات الامنية والامن السياحي والامن الوطني ومديرية الشؤون والرقابة الصحية والبلدية".

وأضاف البيان "علئ الفور باشر الدفاع المدني بغلق سوق عبد الله ابن علي لمخالفته شروط السلامة والامان ولافتقارهم المتطلبات الوقاية واعاقة دخول عجلات الدفاع المدني في حال حصول حادث حريق لا سامح الله".