التربية تعلن زيادة نسب قبول خريجي التعليم المهني في الكليات والمعاهد

وقال مدير عام التابعة للوزارة إن المديرية استحصلت الموافقات المطلوبة لقبول 15 بالمئة من الأوائل على الأقسام المهنية للفروع الصناعي والزراعي والحاسوب وتقنية المعلومات، في الجامعات والكليات التقنية خلال العام الدراسي 2025 ــ 2026.وأضاف أنه سيتم قبول 25 بالمئة من الأوائل ضمن أقسام الفنون التطبيقية وفرع التجارة، إلى جانب قبول خمسة بالمئة في أقسام السياحة والفندقة، كاشفاً عن التنسيق مع ، لزيادة نسب قبول مخرجات ، في الجامعات والكليات الحكومية، أسوة بأقرانهم في التعليم العام، إذ سيتم عقد اجتماعات مشتركة بهذا الصدد.وأشار إلى زيادة نسبة قبول خريجي الفرع الصناعي للعام الدراسي (2024 ــ 2025) بنسبة 20 بالمئة في النفطي بالتنسيق مع ، على أن يكون قبولهم ضمن أقسام: تكرير النفط ومعالجة الغاز، الصناعات البتروكيمياوية، اللحام، الميكانيك، السيارات، الكهرباء، الإلكترونيك والسيطرة، وجميعها تابعة للمعهد النفطي.وبين في السياق ذاته، أن هذه النسبة قابلة للزيادة مستقبلاً من أجل رفد القطاع النفطي بمخرجات مهنية ذات اختصاص علمي، لافتاً إلى أن دراستهم، مقترنة بمواد التدريب في المعهد النفطي، ما يسهل التعامل معهم من قبل أساتذة المعهد.