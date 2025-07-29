التربية تصدر قرارا بشأن تلاميذ السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط

– محلي

أصدرت ، اليوم الثلاثاء، قرار بشأن تلاميذ السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر السماح لطلبة الصف الثالث المتوسط وتلاميذ الصف السادس الابتدائي الراسبين في الدور الأول بأداء امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن عدد الدروس التي رسبوا فيها".