وزير التربية يوجه برفع الحجب عن نتائج عدد من طلبة السادس الإعدادي

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان وزير التربية وجه برفع الحجب عن نتائج عدد من طلبة السادس الإعدادي للعام الدراسي 2024 – 2025، بعد متابعة دقيقة ومباشرة لحالاتهم من قبل لجان مختصة، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق العدالة التربوية مراعاة ظروف الطلبة.وأضافت ان هذه الخطوة جاءت بعد ورود مناشدات عديدة من الطلبة وذويهم، الذين عبّروا عن شكرهم لهذه الالتفاتة التي أعادت الأمل ورفعت المعاناة عن الكثير من الأسر العراقية.وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد أيعزت للطلبة المعنيين بالدخول إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للحصول على نتائجهم. وتمنت الوزارة التوفيق والسداد للجميع في مسيرتهم التعليمية.