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تسجيل 7 هزات أرضية خلال 8 أيام

محليات

2025-07-29 | 07:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تسجيل 7 هزات أرضية خلال 8 أيام
95 شوهد

السومرية نيوز – محلي
أعلن قسم الرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجل 7 هزات أرضية خلال 8 أيام.

وقال قسم الرصد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم تسجيل سبعة هزات أرضية توزعت على طول الحدود العراقية التركية والعراقية الايرانية على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد".
وأضافت ان "الهزات تراوحت قوتها بين 1.7 الى 3.4 درجة".
 

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