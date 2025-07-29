تسجيل 7 هزات أرضية خلال 8 أيام

وقال قسم الرصد في بيان ورد لـ ، انه "تم تسجيل سبعة هزات أرضية توزعت على طول الحدود العراقية التركية والعراقية الايرانية على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد".وأضافت ان "الهزات تراوحت قوتها بين 1.7 الى 3.4 درجة".