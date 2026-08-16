العراق يريد الاستفادة من تطور أوروبا التكنولوجي.. الزيدي للسفير الإيطالي: مستعدون للانفتاح الاقتصادي

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "استقبل سفير الجمهورية الإيطالية لدى السيد نيكولو ، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير الشراكة في مختلف المجالات".وأكد رئيس أنّ "العراق يسعى إلى الانفتاح الاقتصادي على وسائر دول ، والاستفادة من المستوى التكنولوجي المتقدم للشركات الإيطالية في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة، مجدداً دعوتها للإسهام في حركة التنمية الشاملة في العراق".من جانبه، أكد فونتانا، "حرص حكومته على تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، في مجمل ميادين العمل المشترك، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين".