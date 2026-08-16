النزاهة تعتقل معاون مدير التسجيل العقاري في تكريت بتهم فساد

أفاد مصدر في ، اليوم الأحد، بالقبض على معاون مدير في ، على خلفية قضايا فساد.





وأضاف أن "الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق المتهمة جارية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون". وقال المصدر لـ ، إن "فرق النزاهة نفذت عملية إلقاء القبض على معاون مدير في أفراح الشمري، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد".وأضاف أن "الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق المتهمة جارية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".