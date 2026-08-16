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هيئة النزاهة: صدور حكم غيابي على محافظ صلاح الدين السابق
محليات
2026-08-16 | 09:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
755 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
هيئة النزاهة
، اليوم الاحد، عن صدور حكم غيابي على محافظ
صلاح الدين
السابق
عمار جبر خليل
عبد الحميد
.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً يقضي بإيقاع عقوبة السجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على المُدان (عمار جبر خليل عبد الحميد) محافظ
صلاح الدين
سابقاً؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً وبدلالة المادة 16/ أولاً) من قانون
هيئة النزاهة
والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل"، مبينةً أنَّ "القرار تضمَّنَ فرض غرامةٍ بمبلغ (1,728,074,000) دينار، وهي القيمة التي تعادل الكسب غير المشروع في أمواله".
وأضافت ان "قرار الحكم تضمَّن إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (1,728,074,000) دينارٍ وفقاً لأحكام المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة، التي نصَّت أيضاً على عدم إطلاق سراح المحكوم في حال القبض عليه وانقضاء محكوميَّـته، إلا بعد ردّ قيمة الكسب غير المشروع وسداد الغرامة التي تعادل قيمته"، مُبيّنةً أنَّ "المحكمة أيَّدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُدان وزوجته، ووضع الحجز الاحتياطيّ على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنجل المُدان".
وتابعت ان "المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقّ المُدان وفقاً لأحكام المادة (19/ثانياً وبدلالة المادة 16/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة، وإجراء التفتيش الأصوليّ للقبض عليه، مع إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة؛ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة".
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