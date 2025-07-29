حريق داخل منزل في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "حادث حريق نفايات ومواد مستهلكة وقع في كراج احد المنازل المتروكة ضمن شارع الضباط بمنطقة الاعظمية".واضاف ان "الحادث لم يسفر عن اصابات وتمت السيطرة على النيران".