أمانة بغداد: قرب افتتاح مجسر ساحة 83 والمباشرة بـ3 مجسرات جديدة

وقالت أمانة في بيان ورد لـ ، إن "موسى أجرى جولة ميدانية بحضور الوكيل الفني ومديري عامي دوائر (المشاريع، والشعب، والصدر الأولى، والصدر الثانية)، للاطلاع على المراحل النهائية من أعمال تنفيذ مجسر ساحة 83 عند مدخل ، بعد إكمال الهيكل الإنشائي للمجسر".وأضافت أن "جولة شملت تفقد أعمال تطوير الشوارع الرئيسة في مدينة ، ومنها ، وشارع ، وشارع المكافحة، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير الشوارع الستينية، حيث أشاد بتعاون المواطنين مع الملاكات البلدية في إزالة التجاوزات على الأرصفة والجزرات الوسطية، ما يسهم في تحويل هذه الشوارع إلى مقاطع نموذجية".ووجه "خلال الجولة بالإسراع في تطوير الشوارع المتعامدة والمحيطة بالمجسر، بالإضافة إلى تطوير المقتربات، استعداداً لافتتاحه المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة".وأشار إلى أن "افتتاح مجسر ساحة 83 سيتضمن الإعلان عن المباشرة بثلاثة مجسرات جديدة، وهي: مجسر ساحة 55 في مدينة الصدر، ومجسر ساحة عنتر في ، ومجسر في جانب ، وستتولى أمانة بغداد تنفيذها ضمن خطة فكّ الاختناقات المرورية".