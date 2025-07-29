الداخلية تنفي وجود عمليات تهريب سلاح عبر الحدود العراقية السورية - عاجل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تابعت ما طُرح مؤخراً من مزاعم باطلة في أحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية، بشأن وجود عمليات تهريب سلاح عبر الحدود العراقية السورية"، نافية "هذه الادعاءات التي لا تستند إلى أي دليل واقعي".واكدت ان "الحدود العراقية السورية مؤمّنة بقطعات قوية ومتكاملة، وسلسلة تحصينات رصينة، ومنظومة مراقبة ذكية، وتدار بجهد ميداني واستخباري عالي التنسيق من قبل قيادة قوات الحدود، يضمن السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي، ويحول دون أي خرق أمني أو تهديد لسيادة البلاد".واكدت ان "الجهات الأمنية المختصة لم تؤشّر في هذا الشأن أي حالة تسلّل أو تهريب من الحدود السورية طيلة الفترة الماضية"، داعية "جميع وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية إلى التنسيق المسبق لتنظيم زيارات ميدانية إلى أي من القواطع الحدودية، للاطلاع عن كثب على مستوى الجاهزية الأمنية والاستقرار الذي تحقق بفضل تضحيات وجهود قوات الحدود البطلة".وذكرت ان "ترويج مثل هذه الادعاءات المضللة دون تقديم أدلة موضوعية لا يخدم إلا أجندات مشبوهة تسعى إلى إرباك الرأي العام والنيل من جهود مؤسسات الدولة الأمنية"، لافتة الى انها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يروّج لمثل هذه الأكاذيب، استناداً إلى ما يتيحه ".