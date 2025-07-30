رسميًا.. تثبيت موظفي العقود في هذه المحافظة على الملاك الدائم

وقال الدخيل في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الأوامر تشمل العقود العائدة لعام (2008)، والتي أُبرمتْ ضمن مشروع الإسناد الخدميِّ " " في مدَّة الإدارة المدنيَّة المحليَّة عقب عمليات التحرير".وأشار إلى أنَّ "عدد الموظفين المشمولين بالتثبيت يبلغ نحو (17) ألف موظف، عملوا خلال السنوات الماضية بصفة عقودٍ مؤقتة، من دون أن تشملهم التعيينات أو التثبيت القانونيُّ".وتابع، ان "القرار جاء استنادًا إلى الموافقة الصادرة عن الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، وبعد متابعةٍ استمرَّتْ أكثر من (15) عامًا".