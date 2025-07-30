العدل تكسب دعوى لصالح مصرف الرافدين وتجنب العراق خسائر مالية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الدعوى المقامة من قبل مدعين لبنانيين أمام محكمة التجارة في ، كانت تطالب بمستحقات مالية من والحكومة العراقية، وقد تم التعامل معها باهتمام بالغ وتنسيق متواصل مع والجهات المعنية".وتابعت، أن " أصدرت بتاريخ 26 آذار 2025 قرارها النهائي والمكتسب للدرجة القطعية، الذي قضى بتثبيت الحكم الاستئنافي لصالح مصرف وردّ الدعوى المقامة نهائياً".