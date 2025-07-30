مرور النجف: تسجيل أكثر من 2800 مخالفة مرورية خلال الأسبوع الأخير من تموز

وقال مدير مرور العميد الحقوقي وسام شهيب إن مديريته بجميع ملاكاتها تشدد على رصد المخالفات المرورية للحد منها والتقليل من حوادث السير التي تسببها هذه المخالفات، مبيناً أن أكثر المخالفات التي شددت عليها المديرية هي الزجاج المظلل والستائر النسيجية التي تحجب الرؤية.وأوضح، أن تعاون المواطنين مع مفارز المرور والالتزام بقواعد السير الآمن، يؤديان إلى الانسيابية في حركة المركبات ويقللان من الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن خلال هذه الأيام الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، تشهد زخماً كبيراً في عدد المركبات وكثافة مليونية في عدد الزائرين، الذين يتوافدون من مدن جنوب على المحافظة متجهين إلى ، وعليه تبذل المديرية جهوداً مضاعفة لتنظيم سير المركبات وحماية السابلة من الحوادث، من خلال الانتشار الواسع لملاكات المديرية في جميع الشوارع المؤدية إلى محافظة النجف، وكذلك المتجهة من النجف إلى كربلاء .وفي سياق متصل، نوه الكعبي بأن مجمع تسجيل المركبات التابع للمديرية، شهد تصاعداً في وتيرة العمل خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الأسبوع الماضي شهد طباعة أكثر من 1400 لوحة للمركبات، وإنجاز 600 إجازة، إضافة إلى 680 سنوية.