بـ25%.. ترامب يفرض رسوماً جمركية على واردات الهند

وفي منشور على منصته «تروث سوشال»، أوضح ، أن الهند ستواجه أيضاً عقوبة إضافية، من دون أن يحدد قيمتها أو طبيعتها.وبرر ترامب قراره بالقول إن الهند تفرض رسوماً جمركية تُعد «من بين الأعلى في العالم»، إضافة إلى حواجز تنظيمية وصفها بأنها «من الأشد والأكثر إثارة للاستياء».وأضاف الرئيس الأميركي: «لا تزال الهند تشتري الغالبية العظمى من معداتها العسكرية من ، وتُعد، إلى جانب ، من أكبر مستوردي ، في وقت يسعى فيه العالم لوقف المجازر في أوكرانيا».