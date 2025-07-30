استحداث برامج الماجستير في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة بغداد

وقال العبودي في بيان ورد لـ ، انه "تم استحداث برامج الدراسات العليا (الماجستير) في بجامعة بدءًا من العام الدراسي 2026/2025 لتعزيز بيئة التخصصات المستقبلية ومواكبة التحولات العالمية في مجالات والتقنيات الرقمية".واكد خلال ترؤسه اجتماعًا للملاك المتقدم أن "هذا المسار يعد استكمالًا لقرار تأسيس كلية الذكاء الاصطناعي وجرى اعتماده بناء على موافقة هياة الرأي بما يلائم التخصصات ذات الصلة بالتنمية المعرفية والتكنولوجية".وتابع أن "الشهادة الممنوحة ستكون ماجستير علوم في الذكاء الاصطناعي وتشمل تخصصات الرؤية الحاسوبية ضمن قسم التطبيقات الهندسية وعلم البيانات في قسم البيانات الضخمة وهندسة الروبوتات والطائرات بدون طيار في قسم التطبيقات الهندسية️ والصحة الرقمية والتشخيص الطبي والمعلومات الحيوية في قسم التطبيقات الطبية الحيوية"، موجها " بتحديد الثالث من آب 2025 موعدًا لبدء التقديم، ووضع التقويم الجامعي الخاص بالدراسة من قبل على وفق المسؤوليات المناطة به".وفي سياق الاجتماع ذاته، شدّد "على ضرورة تعزيز التنسيق مع المحافظات والحكومات المحلية بشأن المشاريع الأكاديمية، وتعضيد مسارات التحول الرقمي الشامل في الجامعات، فضلًا عن دعم إجراءات السلامة في المباني الجامعية كافة".وأكد وزير التعليم "أهمية تكامل الجهود والأداء المؤسسي في المشاريع الاستراتيجية لاسيما مشروع المختبرات المركزية"، مشيرًا إلى أن "السنوات الثلاث الأخيرة من عمر قد وثّقت إنجازات نوعية يفتخر بها العراقيون وتؤشر رؤية متقدمة في تطوير في ".