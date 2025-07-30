كركوك.. إصابة منتسبين في الشرطة بحادث سير

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بإصابة منتسبين اثنين في الشرطة بحادث سير في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "حادث سير في طريق الجامعة بين مركبة نوع اوبل ودورية للنجدة تسبب الحادث بإصابة اثنين من منتسبي الشرطة وسائق المركبة الخصوصي".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.