عقوبات أمريكية تطال عراقيا متهما بتهريب النفط الإيراني

استهدفت عقوبات فرضتها الأمريكية عراقيا متهما بتهريب النفط الإيراني.

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وشملت العقوبات المدعو ثمود محمد ، المقيم في الإمارات والذي يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة GMCG Shipping L.L.C، وفق وسائل إعلام.

وأعلنت الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردًا وكيانًا وسفينة على صلة بإيران.

يشار الى الخزانة الأميركية أعلنت، في (8 تموز 2025) عن علمها بما وصفته بـ"إسطول الظل" وخلط النفط العراقي بالإيراني لغرض التهريب.



وقال سكوت بيسينت في تصريح صحفي تابعته ، ان "الرئيس الأمريكي أمر بتشديد العقوبات الاقتصادية على واستهداف مصادر وارداتها النفطية خارج أراضيها رسميًا"، مؤكدًا أن " الإيراني الذي يعمل من والإمارات بات الآن تحت نظر الحكومة الأمريكية".