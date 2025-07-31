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بغداد تتحرك لإنهاء أزمة المياه: خطط لمعالجة الشح وإزالة التجاوزات
محليات
2025-07-31 | 03:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
135 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
يتحرك
مجلس محافظة بغداد
ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لمعالجة شحِّ المياه في أطراف العاصمة وإزالة التجاوزات على الخطوط الناقلة.
وعضو لجنة خدمات الأطراف في
مجلس محافظة بغداد
،
صفاء المشهداني
، أوضح أن المجلس سبق أن أدرج ضمن خطة معالجة شحِّ المياه للعام 2024، مشروع ماء (ابن سينا) العملاق الذي يسمى (الكرخ المصغرة)، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية
ثمانية
آلاف متر مكعب في الساعة.
وأضاف أن المشروع يعمل على تغطية جميع مناطق
الكرخ
، فضلاً عن الأطراف والمناطق النائية والقرى، إذ من المؤمل أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع مطلع شهر أذار من العام المقبل، وسيكون له دور كبير في معالجة شحِّ المياه في
بغداد
، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع مديريات ماء بغداد على متابعة الحصص المائية للمناطق الزراعية وآلية توزيعها بما يضمن التوزيع العادل.
وفي الشأن ذاته، أفاد مدير عام
المديرية العامة
للماء في
وزارة الإعمار
والإسكان والبلديات العامة المهندس عمار
المالكي
بتصريح لـ"الصباح" بأن الوزارة شكلت لجنة لمعالجة شحِّ المياه وإزالة جميع التجاوزات على الخطوط الناقلة، لافتاً إلى أن أعمال اللجنة تشمل رفع جميع بحيرات الأسماك التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بشكل غير قانوني.
وأكد في السياق ذاته، الإيعاز إلى القائممقاميات والوحدات الإدارية كافة للتقيد بالحصص المائية للمناطق الزراعية حسب التوزيع الذي أقرته
وزارة الموارد المائية
، إضافة إلى إزالة الحصص عن المناطق التي ليس لديها نشاط زراعي من أجل تحويله إلى أماكن أخرى للاستفادة منه، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لهذه التعليمات.
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مجلس محافظة بغداد
المديرية العامة
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