بغداد تتحرك لإنهاء أزمة المياه: خطط لمعالجة الشح وإزالة التجاوزات

وعضو لجنة خدمات الأطراف في ، ، أوضح أن المجلس سبق أن أدرج ضمن خطة معالجة شحِّ المياه للعام 2024، مشروع ماء (ابن سينا) العملاق الذي يسمى (الكرخ المصغرة)، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية آلاف متر مكعب في الساعة.وأضاف أن المشروع يعمل على تغطية جميع مناطق ، فضلاً عن الأطراف والمناطق النائية والقرى، إذ من المؤمل أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع مطلع شهر أذار من العام المقبل، وسيكون له دور كبير في معالجة شحِّ المياه في ، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع مديريات ماء بغداد على متابعة الحصص المائية للمناطق الزراعية وآلية توزيعها بما يضمن التوزيع العادل.وفي الشأن ذاته، أفاد مدير عام للماء في والإسكان والبلديات العامة المهندس عمار بتصريح لـ"الصباح" بأن الوزارة شكلت لجنة لمعالجة شحِّ المياه وإزالة جميع التجاوزات على الخطوط الناقلة، لافتاً إلى أن أعمال اللجنة تشمل رفع جميع بحيرات الأسماك التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بشكل غير قانوني.وأكد في السياق ذاته، الإيعاز إلى القائممقاميات والوحدات الإدارية كافة للتقيد بالحصص المائية للمناطق الزراعية حسب التوزيع الذي أقرته ، إضافة إلى إزالة الحصص عن المناطق التي ليس لديها نشاط زراعي من أجل تحويله إلى أماكن أخرى للاستفادة منه، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لهذه التعليمات.