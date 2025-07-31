حضرت صورتها بدلا عنها.. مناقشة رسالة ماجستير لاحدى ضحايا "حريق الكوت" تنتهي بمنحها امتياز

وقال والد الضحية، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته ، انه "تمت اليوم مناقشة رسالة الماجستير لابنتي الشهيدة رغد وادي الغرباوي في ترجمة اللغة بجامعة ، شهيدة الفساد، شهيدة حريق هايبر ماركت ، ومنحت الامتياز".وفي منتصف تموز، اندلعت النيران ببناية الهايبر ماركت في مدينة الكوت بمحافظة ، والذي كان عبارة عن مطعم قبل ان يتم تحويله الى اشبه بالمجمع التجاري للتسوق، فيما تسببت الحادثة بردود فعل شعبية وحكومية واسعة بفعل عدم تعامل الأجهزة المختصة مع الحريق بالشكل السريع والمطلوب فضلا عن التغاضي عن إجراءات السلامة والسماح للمشروع دون تدقيق وتشديد الإجراءات المطلوبة لأغراض السلامة، فيما تسبب الحريق باستشهاد اكثر من 60 ضحية بينهم 14 جثة متفحمة بالكامل.