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حضرت صورتها بدلا عنها.. مناقشة رسالة ماجستير لاحدى ضحايا "حريق الكوت" تنتهي بمنحها امتياز

محليات

2025-07-31 | 05:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حضرت صورتها بدلا عنها.. مناقشة رسالة ماجستير لاحدى ضحايا &quot;حريق الكوت&quot; تنتهي بمنحها امتياز
1,221 شوهد

السومرية نيوز-محليات

اعلن والد احدى ضحايا حريق الهايبر ماركت في الكوت، اليوم الخميس، حصول ابنته الضحية على درجة الامتياز لرسالتها في الماجستير، حيث اقامت جامعة البصرة جلسة مناقشة رسالة الضحية، مع وضع صورتها في المقعد المخصص لها، في خطوة لتكريم الضحية وجهودها.



وقال والد الضحية، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته السومرية نيوز، انه "تمت اليوم مناقشة رسالة الماجستير لابنتي الشهيدة رغد سعدون وادي الغرباوي في ترجمة اللغة الإنجليزية بجامعة البصرة، شهيدة الفساد، شهيدة حريق هايبر ماركت الكوت، ومنحت الامتياز".

وفي منتصف تموز، اندلعت النيران ببناية الهايبر ماركت في مدينة الكوت بمحافظة واسط، والذي كان عبارة عن مطعم قبل ان يتم تحويله الى اشبه بالمجمع التجاري للتسوق، فيما تسببت الحادثة بردود فعل شعبية وحكومية واسعة بفعل عدم تعامل الأجهزة المختصة مع الحريق بالشكل السريع والمطلوب فضلا عن التغاضي عن إجراءات السلامة والسماح للمشروع دون تدقيق وتشديد الإجراءات المطلوبة لأغراض السلامة، فيما تسبب الحريق باستشهاد اكثر من 60 ضحية بينهم 14 جثة متفحمة بالكامل.
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