أمانة بغداد تختتم برنامجاً لتدريب 500 مهندسة زراعية

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ ، إن "حفلاً أقيم لاختتام برنامج تدريبي أُقيم بالتعاون بين أمانة ومكتب رئيس ، وبإشراف مستشارة لشؤون المرأة، ضمن رؤية حكومية تسعى إلى تمكين النساء وتطوير كفاءاتهن المهنية".ونقل البيان عن ، قوله إن "تدريب وتمكين المرأة العراقية يمثل حجر الأساس في بناء قدرات مؤسسات الدولة وتطوير خدماتها، مشيدًا بنجاح البرنامج التدريبي النوعي الذي استهدف 500 متدربة من خريجات كليات الهندسة الزراعية داخل ".وأضاف "نلتقي اليوم في محطة مهمة من محطات دعم وتمكين المرأة العراقية، لنحتفل باختتام مبادرة تدريب 500 مهندسة زراعية، وهي مبادرة نوعية هدفت إلى تطوير الخبرة وصقل المهارات المهنية لهذه النخبة المميزة من بنات بلدنا العزيز".وأوضح أن "البرنامج لم يكن يستهدف الفوري، بل كان استثمارًا استراتيجيًا في بناء الخبرة المهنية للمهندسات، وتعزيز فرصهن في سوق العمل الزراعي والبلدي، بما يمكنهن من تقديم رؤى مبتكرة تخدم بيئة العاصمة بغداد وجمالها الحضري".وأشار إلى أن "أمانة بغداد تولي اهتمامًا بالغًا للجانب الزراعي والبيئي، حيث نفذت خلال الفترة الماضية حملات زراعية واسعة، وافتتحت مؤخرًا الزراعة النسيجية في كخطوة متقدمة في الابتكار الزراعي المستدام".وأعرب عن "فخره بالمهندسات المشاركات"، مؤكدًا أن "هذه التجربة ستكون رصيدًا عمليًا يدعم مسيرتهن المهنية".