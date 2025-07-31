العدل تكشف عن خطة لإبعاد السجون الإصلاحية عن المدن

وقال المتحدث باسم الوزارة، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن وزارته "لديها خطة لتوسعة الأقسام الإصلاحية وإبعادها عن مراكز المدن"، مبيناً، أن "هناك أقسامًا إصلاحية سيتم افتتاحها قريبًا جدًا".وأضاف أن "من بين الأقسام الإصلاحية التي سيتم تأهيلها وافتتاحها خارج المدن: سجون ، ، ، ، ، ، والنجف الأشرف، حيث ستكون أقسامًا إصلاحية نموذجية، تراعي حقوق الإنسان وتساهم في تقليل الاكتظاظ".ولفت إلى أن "مستوى الاكتظاظ كان سابقًا يصل إلى 300%، وقد تحسن ليصل الآن إلى 150%"، موضحاً أنه "من المتوقع أن ينخفض بنسبة 100% مع بداية الشهر المقبل، مما يعزز مبادئ حقوق الإنسان في الأقسام الإصلاحية الثلاثين المنتشرة في عموم ".وأشار إلى "إنجاز قانون إدارة النزلاء، الذي يمثل قاعدة بيانات شاملة لكل النزلاء"، مؤكداً أن "جميع النزلاء لديهم قاعدة بيانات خاصة تبدأ من لحظة دخولهم إلى القسم الإصلاحي، وتشمل بصمات الأصابع وقرارات الإدانة وموعد إطلاق السراح، بالإضافة إلى ملفهم الصحي".وتابع أن "هذه الملفات متوفرة في جميع الأقسام الإصلاحية؛ لكونها مرتبطة بمكتب ، وكذلك بمكتب وزير العدل، ما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ المبادئ الإصلاحية".