السوداني يطلق الاعمال التنفيذية بالمستشفى الإيطالي

اطلق ، اليوم الخميس، الاعمال التنفيذية بالمستشفى الإيطالي في .

وقال في بيان، "رئيس يطلق الاعمال التنفيذية في المستشفى الإيطالي (مبنى المطعم التركي سابقا) في ".

وأضاف البيان أن سعة المستشفى "103 أسرَّة".