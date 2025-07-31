موجة غبار تتقدم نحو العراق قادمة من سوريا

وقال المتنبئ الجوي في منشور على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته ، إن "صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تصاعد الغبار في مناطق وامتداده نحو أجزاء من غرب حاليا، تحت تأثير نشاط الرياح الشمالية الغربية الجافة وتباين حراري بين الكتل الهوائية الحارة السائدة في عموم المنطقة والكتلة الهوائية الأقل حرارة نسبياً المتقدمة من جهة غرب وشمال غرب بلاد ".وأضاف أن هذا "تسبب بحدوث انحدار في الضغط السطحي ونشاط الرياح السطحية احيانا اضافة للجفاف، كما يتصاعد غبار خفيف الشدة في مناطق أخرى".